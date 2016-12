Villingen-Schwenningen Kultur und Natur stehen auch im neuen Jahr auf dem Programm

Auch die Winterwanderer kommen im neuen Jahr auf ihre Kosten. So geht es am 15. Januar von Marbach über Zollhaus zurück nach Schwenningen. Je nach Wetterlage wird die Wegstrecke für die Mittwochswanderung am 18. Januar gewählt. Zum Staatsbahnhof Trossingen führt eine Wanderung von Schwenningen aus auf dem Neckarweg am 1. Februar. Durch winterliche Landschaften bei Dauchingen entführen die Wanderführer am Sonntag, 5. Februar.

Eine große Ausfahrt mit dem Bus ist auf Mittwoch, 8. Februar, geplant. In Pforzheim besucht man das weltgrößte Panorama des antiken Rom im Jahr 312 n. Chr. Dies ist im historischen Gasometer der Goldstadt beheimatet und bietet einen prächtigen Blick über dicht bebaute Hügel, berühmte Tempel, Thermen, Basiliken und andere Bauwerke.

Die Baumriesen des Unterhölzer Waldes zwischen Unterbaldigen und Geisingen sind Ziel einer zweieinhalbstündigen Sonntagswanderung am 12. Februar. Eine weitere kleine Wanderung entsprechend der Wetterlage wird es am Mittwoch, 15. Februar, geben. Am 19. Februar besucht der Verein das neue Harmonikamuseum in Trossingen. Zum Abschluss des Monats gehen die Wanderer am 22. Februar vom Schwenninger Bahnhof auf winterlichen Wegen über Mühlhausen, dem Thurihof nach Tuningen.

Auch im Jahr 2017 begeht der Schwarzwaldverein am 14. Mai den Tag des Wanderns. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und dem Umweltzentrum steht das Wochenende unter dem Motto "Faszination Albtrauf – Natur- und Wanderparadies / Gigantische Bergrutsche". So wird es freitags zunächst einen Vortrag des bekannten Mössinger Natur- und Kulturfotografen Armin Dieter zum Thema geben. Am Sonntag führt der Referent eine Wanderung im Bergrutschgebiet am Dreifürstenstein. Neu im Wanderangebot ist der Alpinsommer in den Bergwandermonaten August und September. Dazu werden attraktive Eintages- und Mehrtagestouren angeboten, zum Beispiel im Calfeisental, im Appenzeller Land, am Oberjoch und über dem Linthal zum Oberblegisee. Zwei Höhepunkte sind auch das Outdoor-Bergwanderwochenende im Engadin vom 1. bis 3. September sowie die Wanderwoche im Hochpustertal/Dolomiten. Vom 6. bis 12. Mai wird es zudem eine Wanderreise nach Ligurien geben. Das komplette Programm mit weiteren Informationen ist erhältlich in der Tourist-Information am Franziskaner und im Bahnhof Schwenningen.