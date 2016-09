VS-Marbach (ewk). "Zu Gast bei Käthe Luther" heißt es am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, im Matthäussaal der evangelischen Kirchengemeinde am Talacker in Marbach. "Die Erfahrung vom vergangenen Jahr hat uns gezeigt, dass wir Zeit brauchen, einen solchen bunten Abend mit Musik, Gesang, Theater, Tanz und Essen zu genießen. Und wir sind ja lernfähig", scherzt Pfarrerin Bettina von Kienle. Geplant ist ein mehrgängiges Menü, das aus Zwiebelsuppe, Böhmischer Pastete, Geflügelragout mit abgeschmälzten Spätzle, Rapunzelsalat und im Dessert Hasenöhrchen besteht. Pfarrerin von Kienle führt ein in das Leben von Katharina von Bora, "Sine Nomine" singt a capella und Reinhardt Heitz hat mit Gambe, Flöten und Gesang mehrere Musikstücke der Zeit einstudiert. Für 30 Euro gibt es im Pfarrbüro jetzt die Teilnahmekarten, Ermäßigung gibt es für Schüler und Studenten. Information und Anmeldung unter Telefon 07721/9 83 50 und E-Mail matthaeus-vl@t-online.de.