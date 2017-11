Villingen-Schwenningen Künstlicher Patient verzeiht keinen Fehler

Hubschraubertransporte im Mittelpunkt

Im Optimalfall kommen die Retter einmal im Jahr zusammen, um im Team besonders kritische Situationen bei der Lebensrettung aus der Luft von einem externen Anbieter simuliert zu bekommen und zu meistern. Unter Anleitung des Instruktors Stefan Gisin vom Uniklinikum Basel und in Abhängigkeit eines Simulationscomputers ging es bei dem eintägigen Training um interhospitale Hubschraubertransporte von Schwerstkranken und -verletzten von einer Klinik zu einer anderen. Besonders heikel seien dabei die Übergaben zwischen den medizinischen Teams in den Kliniken und der Hubschrauberbesatzung sowie das schonende Umlagern des Patienten in die "fliegende Intensivstation", weiß Gisin.

Auch Training findet unter Stress statt