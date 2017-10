VS-Villingen. Am Donnerstag, 26. Oktober, 18 bis 21.30 Uhr, zeigt die Galerie Bovistra in der Voltastraße 4 in Villingen, das aufgezeichnete Interview mit dem freischaffenden 32-jährigen Bildhauer Tim David Trillsam aus Geislingen und der Kunsthisthorikerin Beatrice Stemmer. In dem 15-minütigen Gespräch erzählt der 32-jährige Künstler, über die Entstehung und Inspiration seiner beeindruckenden Bronzeplastiken, die aktuell in der Galerie zu sehen sind. An dem Galerieabend können sich die Besucher, bei freiem Eintritt, zudem von weiteren Künstlern inspirieren lassen.