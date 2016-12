Villingen-Schwenningen Künstler sammeln Geld für guten Zweck

Nein, zu übersehen war die Traube an Zuschauern am Freitagnachmittag in der Fußgängerzone definitiv nicht – und überhören konnte man die auf der Blockflöte zum Besten gegebenen und mit einem Beat untermalten Lieder auch nicht. "Eigentlich unfassbar, dass man mit so schlechter Musik so viel Spenden sammeln kann", lacht einer derjenigen, die an diesem Tag ganz bewusst an den Stand von "Zweierlei Punk" gekommen sind, um kräftig zu spenden.

Das Duo mit dem gleichen Vornamen hat sich auch dieses Jahr wieder zum Ziel gesetzt, für hilfsbedürftige Menschen Spenden zu sammeln. Das Geld geht an die Flüchtlingshilfe von Refugio und an das Soziale Zentrum am Neckar, das Obdachlose betreut. "Wir wollen Menschen, die unsere Hilfe benötigen, nicht gegeneinander ausspielen", begründen sie das Aufteilen der milden Gaben.