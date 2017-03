Der Schriftzug "ad filingas mansis" zeugt seit gestern am Alten Rathaus von der Ersterwähnung Villingens vor 1200 Jahren. Er ist Teil des Skulpturenprojekts der Stadt, das seit Montag auch am Tannheimer Rathaus und ab heute zudem in Schwenningen in lateinischer Sprache an die Schenkungs-Urkunde Kaiser Ludwigs des Frommen vom 4. Juni 817 erinnert. Der Kölner Künstler Philipp Goldbach hat sich ohnehin dem Spiel mit der Schrift verschrieben und mit seinem Modell den Wettbewerb gewonnen. Für das Stadtjubiläum hat er sich nun der karolingischen Schrift angenommen und die Erwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen in Schmiedearbeiten umgesetzt. Als Partner vor Ort hat Michael Senn von der Villinger Schlosserei und Kunstschmiede "Kreativ in Metall" die von ihm gefertigten Schablonen aus Messing geformt. Diese Woche ist Philipp Goldbach (Mitte) in der Doppelstadt, um mit Michael Senn (rechts) und dessen Kollegen Klaus Kienzler die rund 150 Kilogramm schweren Kunstwerke an den Rathäusern anzubringen – natürlich nach Vorschriften des Denkmalschutzes und der Vorgabe, die ohne Schaden an den Fassaden nach dem Jubiläumsjahr wieder abbauen zu können. Foto: Zieglwalner