Villingen-Schwenningen Küchenbrand: Kurzschluss am Backofen

Villingen-Schwenningen. Eine Bewohnerin schaltete am Samstag gegen 11.10 Uhr ihren Backofen eingeschaltet. "Aufgrund eines technischen Defekts an dem Ofen kam es zu einer Stichflamme und anschließend zu einem Kurzschluss an der elektrischen Zuleitung. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und es kam zu keinem Brand", teilt die Polizei mit. Allerdings sei eine Sicherung in der elektrischen Anlage des Hauses durchgebrannt und führte zu einem starken Brandgeruch, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Die Feuerwehr Schwenningen eilte unter Einsatzleiter Christian Krause mit mehreren Fahrzeugen zu dem gemeldeten Küchenbrand, konnte aber bald wieder abrücken. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Neckarstraße komplett gesperrt werden.