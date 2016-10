Villingen-Schwenningen "Kuckuck" ruft’s aus den französischen Sänger-Kehlen

Nach dem Besuch der Schwenninger Sänger vor zwei Jahren in Frankreich kam jetzt der Gegenbesuch zustande, und die Gäste hatten sich auf das Konzert auch bestens vorbereitet. Auf hohem musikalischen Niveau erlebten die Besucher ein abwechslungsreiches Konzert, bei dem auch die Uraufführung des Stückes "O Bois mysterieux" und der "Überraschung op. 225" zu hören waren. Die Überraschung entpuppte sich als Lied über die Städtepartnerschaft, die Freundschaft zum Liederkranz und der Uhrentradition in Schwenningen. Das Tick-Tack der Uhr zu intonieren, war den Sängern eine ebensolche Freude wie der Ruf des Kuckucks. Charmanter hätte die Freundschaftserklärung für die Schwenninger nicht ausfallen können.

Die Vorsitzende von Ars nova, Monique Dornier, übersetzte nicht nur die Reden, sondern sie überreichte Dirigent Daniel Sütö auch den Notensatz des neuen Werkes. Sie wünschte sich, dass der Schwenninger Chor dieses Lied einstudiert und bei möglichst vielen Anlässen zum Besten gibt. Möglicherweise ist dieses Werk im nächsten Jahr in Villingen zu hören. Dort wird der Liederkranz bei den 1200-Jahrfeierlichkeiten zusammen mit dem Männerchor aus Villingen ein Konzert im Franziskaner gegeben.

Den Gästen aus dem französischen Jurastädtchen wurde die heimische Region in den drei Tagen ihres Besuchs vorgestellt. Eine Stadtführung in Villingen sowie auch der Besuch im Schwenninger Rathaus gehörten ebenso dazu wie eine Führung in der Fürstenbergbrauerei in Donaueschingen. Um dem Ruf der Uhrenstadt gerecht zu werden, bekamen sie noch eine Führung im Uhrenindustriemuseum geboten und konnten sich so vergewissern, woher der einstige Weltruf Schwenningens eine Uhrenstadt kommt. Liederkranz-Vorsitzende Brigitte Jani-Lutz hatte mit ihrem Team ein umfangreiches Paket an Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen in der Region zusammengestellt.