Villingen-Schwenningen Kubon versteht sich nicht als "One-Man-Show"

Villingen-Schwenningen. Es ist ein wichtiger und zugleich angenehmer Termin zu Jahresbeginn: der Neujahrsempfang der Stadt im Theater am Ring in Villingen. Der OB und seine Frau wünschen allen Gästen ein "gutes neues Jahr". So auch gestern wieder: dichtes Gedränge im Foyer. Unter den Geladenen der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, die Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach und Landrat Sven Hinterseh. Trachtenträger der Bürgerwehr und Trachtengruppe umrahmen den Empfang ebenso wie die "doubletown big band vs" unter der Leitung von Jürgen Engesser und mit der begnadeten Sängerin Jaqueline Wolf. Das Stück "feel good" leitete im Übrigen von der gut 40-minütigen Rede von Kubon zum geselligen Teil über, bei dem es wie gewohnt Getränke und Häppchen gab.

OB-Wahl ist kein Thema

Und die Rede? Es war noch keine Bewerbungsrede des 59-jährigen Stadtoberhaupts auf eine erneute OB-Kandidatur, die erst 2018 Thema sein wird. Es war ein Brückenschlag vom Jubiläum 1200 Jahre Schwenningen, Tannheim und Villingen hin zur Zukunft mit einem zentralen Verwaltungsgebäude auf dem ehemaligen Kasernenareal in Villingen und der neuen Stadtteilhalle in Schwenningen. Das Jubiläum, so Kubon, gebe die Möglichkeit darüber nachzudenken, was die gemeinsame Stadt 45 Jahre nach dem Zusammenschluss ausmache.