Villingen-Schwenningen Kubon legt Veto gegen Jugendkulturzentrum ein

Kurz zuvor hatte Renate Breuning für die CDU ein flammendes Plädoyer dafür gehalten und clever argumentiert: 300 000 Euro jährlich, das sei weniger als der jährliche Zuschuss für die städtische Galerie und weniger als die Stadt pro Jahr für Theater und Konzerte ausgebe. Marcel Klinge (FDP) sah das anders: "Wir können so nicht weitermachen, der städtische Haushalt steuert auf eine Katastrophe zu." Fraktionskollege Bonath gab zu, ein Jugendkulturzentrum wäre "nice to have", aber einfach nicht drin. Und Jürgen Schützinger, zuvor noch in einer anderen Debatte wegen einer Anti-Flüchtlingsrede nahezu ausgebuht, brachte an diesem Abend als Erster den Wunsch vor, der künftige Jugendgemeinderat (oben im Bild) solle dazu gehört werden. Damit fand er Gehör. Und die Jugendlichen letztlich auch: "Wir sprechen uns klar für das Jugendkulturzentrum aus", sagte der gerade erst in den Jugendgemeinderat gewählte Sascha Keller, der im Anzug ans Mikrofon trat und für die Jugendlichen sprach. "Wir wären dankbar für die vielen, neuen Möglichkeiten!" Am Ende durften sie dankbar nach Hause gehen – bei sieben Gegenstimmen, darunter die des Oberbürgermeisters, und zwei Enthaltungen stimmte die Mehrheit für das Jugendkulturzentrum.