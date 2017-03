Villingen-Schwenningen Kröten wieder auf Wanderschaft

Schwarzwald-Baar-Kreis. Sobald die Nächte milder und feuchter werden, verlassen zahlreiche Kröten, Frösche und Molche ihre Winterquartiere, um sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern zu machen. Die Amphibien legen auf diesem Weg zum Teil weite Strecken zurück und queren oftmals viel befahrene Straßen. Nur wenige Straßenabschnitte verfügen über fest installierte Amphibien-Leitsysteme, wie zum Beispiel die Landesstraße L 185 zwischen Blumberg und Hondingen, die L 181 zwischen Wolterdingen und Tannheim, die K 5707 zwischen Weilersbach und Kappel, die K 5738 zwischen WaldhausenM und Unterbränd (südlich Kirnbergsee) sowie die Bundesstraße 27 zwischen Hüfingen und Behla beim Behlaer Weiher.

An allen anderen Kröten-Wanderwegen sind die Tiere daher auf menschliche Hilfe – und vor allem auf die Rücksichtnahme der Autofahrer angewiesen. Für Verkehrsteilnehmer gilt, an den entsprechenden Stellen die Warnschilder zu beachten und die Geschwindigkeit zu drosseln, um den Tieren auf der Straße ausweichen zu können. Achten sollte man auch auf die Betreuer der Krötenzäune, die abends, nachts oder in den frühen Morgenstunden bei jedem Wetter an der Straße unterwegs sein können.

Im Auftrag der Naturschutzbehörde des Schwarzwald-Baar-Kreises ist der Maschinenring Schwarzwald-Baar unter Mitwirkung von ehrenamtlichen Helfern zurzeit dabei, die Krötenzäune aufzustellen oder zu reparieren, damit möglichst viele Tiere vor dem Fahrbahnrand abgefangen werden können. Sie werden dann eingesammelt, über die Straße getragen und auf der anderen Seite zur Weiterreise abgesetzt. Nicht überall ist dies möglich. Auf solchen Straßen geraten die Tiere deshalb unweigerlich unter die Räder – es sei denn, die Autofahrer nehmen Rücksicht, indem sie die nächtlichen Verkehrssperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen beachten. Dabei geht es weniger darum, die Tiere nicht direkt mit dem Reifen zu überrollen. Der Geschwindigkeits-Sog, dem eine Kröte ausgesetzt ist, wenn ein gutmeinender Autofahrer das Tier quasi zwischen die Räder nimmt, ist oft tödlich. Wer langsam fährt, zeigt außerdem Rücksicht gegenüber den ehrenamtlichen Helfern.