Villingen-Schwenningen Kritik an der Musikschule wird laut

Die Vorwürfe, die an unsere Redaktion herangetragen wurden, sind weitreichend: Unübliche Verhältnisse zwischen festangestellten Lehrern und Honorarkräften, keine Vergütung von abgesagten Stunden und auf ein Jahr befristete Verträge.

Gute Lehrer, so heißt es in dem Schreiben, würden ihre Tätigkeiten bei der von der Stadt subventionierten Musikakademie einstellen – schuld seien die dortigen Arbeitsbedingungen. Denn: Bei einem Großteil der Lehrer, die Rede ist von über 50, sei das Deputat gedeckelt – ­lediglich fünf Kräfte seien fest angestellt. Die Gefahr sei, dass hierdurch keine Identifikation mit der Akademie aufgebaut werden könne. "So ein großer Anteil an Honorarkräften sind mir von anderen Musikschulen nicht bekannt", berichtet ein Insider im ­Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Doch die Vorwürfe reichen noch weiter. So wird aus dem Umfeld der Musikschule für Kinder, Jugendliche und Erwachsene berichtet, dass insbesondere neue Verträge für Verärgerung unter den Lehrern gesorgt hätten. Man hätte zwar angekündigt, dass es neue Verträge geben würde – einen Einblick erhielt das Kollegium im Vorfeld jedoch nicht. Innerhalb von wenigen Tagen hätten die Lehrer unterschreiben müssen. "Das Kollegium wurde vor vollendete Tatsachen gestellt", heißt es weiter. Ein besonderer Dorn im Auge: Die Verträge laufen nur über ein Schuljahr. "Da fehlt völlig die Motivation, die Klasse auszubilden – die Lehrer haben kaum eine Perspektive."