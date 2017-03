Villingen-Schwenningen Krise bei Nordeon in Frankreich "tangiert Hess nicht"

Kritiker der Nordeon-Gruppe verfolgen seit des Bilanzskandals um die damalige Hess AG und der in deren Folge ausgelösten Insolvenz argwöhnisch, was sich im niederländischen Konzern tut. Für sie sind die tiefroten Zahlen – es geht um ein Minus von sieben Millionen Euro – und drohender Insolvenz in Frankreich ein Beleg dafür, dass es um die Hess-Mutter Nordeon nicht gut bestellt sei. Für Walz hingegen war all das absehbar: "Nordeon Frankreich ist fokussiert auf konventionelle Leuchtstoffröhren" – ein Produkt, mit dem in der Lichtbranche im LED-Zeitalter keiner mehr rechnet. "Das Business ist mittlerweile schwer darstellbar in Europa", meint Walz. Deshalb verlagere die Nordeon-Gruppe aktuell auch einen Teil der LED-Produktion nach Frankreich – "eben weil es dort weiterlaufen soll", so Walz und weiter: "Wir sind gerade am Ausloten, wie wir das am besten regeln." Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit habe die Gesellschafterin eine interne harte Patronatserklärung durch die Muttergesellschaft in Holland abgegeben, heißt es.

Rund 100 Mitarbeiter sind bei Nordeon in Frankreich beschäftigt, allerdings sei von der aktuellen Situation nur ein Teil der Mitarbeiter betroffen.

Wie es zur Schieflage im französischen Springe hat kommen können? Erst Ende 2012 schließlich gehört der Standort überhaupt zum Nordeon-Konzern und es wäre damit schon damals absehbar gewesen, dass konventionelle Leuchtstoffröhren nicht gerade ein florierender Zukunftsmarkt sind. Ja, räumt Walz ein, dass dieser Markt nicht gerade blüht, sei absehbar gewesen, "aber dass der Wandel so extrem dynamisch ist", habe dann doch überrascht, "das hat eine Geschwindigkeit, die uns dann doch überholt hat".