Die Spannung steigt. Am Samstag, 10. Dezember, öffnet sich der Vorhang beim "Theater Team Münster" im Münsterzentrum in Villingen. Unter anderem geraten Vicky (Jutta Schleusener) und Lily (Christina Storz) in Panik und fragen sich, wer wohl anklopft. Um 20 Uhr kommt die Krimi-Komödie "Keine Leiche ohne Lily“ zur Aufführung. Wiederholt wird der Auftritt am Sonntag, 17Uhr. Jeweils eine Stunde vor Beginn des Theaterstücks öffnet das Bistro. Für das leibliche Wohl sind die Damen der Frauengemeinschaft verantwortlich. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Team. Das Geld fließt in soziale Projekte. Foto: Hettich-Marull