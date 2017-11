Villingen-Schwenningen Kreuzfahrt mit Wortwitz und Komik

Michael Eller ist seit über zehn Jahren fester Bestandteil der deutschen Comedy- und Kabarett-Szene. In Villingen gastierte der gebürtige Mainzer das letzte Mal 2012 im Ratskeller. Zuschauer kennen ihn aber auch aus den Quatsch Comedy Clubs, der Schmidt Mitternachtsshow und aus NightWash-Sendungen. Natürlich erlebten ihn auch etliche tausend Gäste auf den AIDA-Kreuzfahrtschiffen als eine Ausgeburt der reinen Spielfreude.

"1/Zehntel Kleinkunst"

Das alles war Grund genug, dass die historische Narrozunft Villingen "Captain Comedy" für die Benefiz-Reihe "1/Zehntel Kleinkunst" wieder einmal nach Villingen lotsen konnte.

Eintrittskarten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf in der Zehntscheuer zu den üblichen Öffnungszeiten (freitags 19.30 bis 24 Uhr/samstags von 9.30 bis 14 Uhr). Per E-Mail können Karten auch unter info@oki-marketing.de reserviert werden. Restkarten gibt es für 24 Euro an der Abendkasse. Im Preis ist ein Begrüßungsgetränk enthalten. Für den kleinen Hunger werden verschiedene Snacks vorbereitet.

Einmal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für die Veranstaltung "Ahoi, die Kreuzfahrer kommen! Captain Comedy packt aus" am Donnerstag, 30. November, 20 Uhr, in der Zehntscheuer in Villingen. Mit dem Stichwort "Kreuzfahrer" können sich Teilnehmer bis Samstag, 18. November, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.