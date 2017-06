Villingen-Schwenningen Krematorium wächst still und heimlich

VS-Schwenningen. Der Kran hebt die Schalenelemente für die Wände, die Polier Harald Narr von der zuständigen Firma Decker aus Nusplingen gerade noch abgespritzt hat, in die Höhe und transportiert sie Richtung Neubau.

Ein Blick ins Innere: Noch in Folie verpackt stehen die beiden großen Gehäusekästen, die einmal den großen Verbrennungsofen ergeben sollen, in der künftigen Anlagenhalle. Rund acht Meter hoch ist der Ofen, der mit Pufferspeicher, Lüftungsgerät und Wärmetauscherturm in den Rohbau eingebaut wird, berichtet der Polier. Platz für einen zweiten Ofen bietet das zweigeschossige Krematorium zwar, dieser werde jedoch nur bei Bedarf zusätzlich angeschafft, erklärt Narr. Das bisherige Krematorium weist rund 2800 Einäscherungen jährlich aus – die Kapazität ist allerdings nur auf 1800 ausgelegt.

Die Baugrundverbesserung, die Verbauarbeiten, die Erdarbeiten sowie ein großer Teil der Rohbauarbeiten sowie die Verlegung des Luft-Erdwärmetauschers seien fertiggestellt, berichtet zudem die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner. Auch die Herstellung der Gasleitung von der Frühlingshalde her sowie die Elektro-Mittelspannungsleitung wurden von den Stadtwerken VS bereits bis zum Baufeld verlegt. Kommende Woche werde die Dachdecke über der Anlagenhalle verlegt und die Schornsteine gestellt.