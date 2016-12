Villingen-Schwenningen Kreisumlagenerhöhung vom Tisch

Landrat Sven Hinterseh würde die halbe Million Euro am liebsten der Rücklage zuführen. Thorsten Frei (CDU) könnte sich vorstellen, "dass wir den Betrg hälftig über die Kreisumlage an die Kommunen zurückgeben und die andere Hälfte in die Liquidität fließt. "Wir dürfen uns nicht selbst genug sein." Bürgermeister Jörg Frey (Freie Wähler) meinte, es wäre zwar schön, wenn das Geld den Kommunen zugute käme, befürchtete aber, dass sich das beim Finanzausgleich nicht günstig auswirken würde. "Unser erstes und wichtigstes Ziel ist erreicht: Keine Erhöhung der Kreisumlage", so Frey. Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) schloss sich an: "Das sehen wir auch so, das macht den Kohl nicht fett."

"Schön, dass gleich zwei Bürgermeister das dem Kreis zugute kommen lassen wollen", fand Adolf Baumann (FDP). Im Entwurf des Haushaltsplanes für 2017 steht ein Gesamtvolumen von 305,1 Millionen Euro, 283,4 Mio im Verwaltungs- und 21,7 Mio im Vermögenshaushalt.

Der Verwaltungsausschuss empfahl gestern dem Kreistag über Einsparungen und höhere Gebühreneinnahmen mit einstimmigen Voten in Summe eine Verbesserung von 905 000 Euro.

Die Verbesserungsvorschläge wurden beispielsweise durch Veränderung der Einnahmen bei Buß- und Verwarnungsgeldern erzielt. Hinzu kommen Verbesserungsvorschläge, die die anderen Ausschüsse in ihren Beratungen bereits gemacht haben.

Nächsten Montag endgültige Entscheidung

Am kommenden Montag, 12. Dezember, steht der Haushaltsbeschluss 2017 auf der Tagesordnung des Kreistages. Dazu wird die Verwaltung eine detaillierte Aufstellung der Empfehlungen der Fachausschüsse vorlegen. Und der Kreistag wird entscheiden, wie der nun durch Einsparungen erwirtschaftete Betrag von zirka 500 000 Euro letzlich verwendet werden soll.