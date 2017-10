Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Inzwischen sind für den Neubau des Kreistierheims in Donaueschingen alle Ausschreibungsunterlagen zur Ausführungsplanung erstellt. Die Submissionen liegen um 156 000 Euro über der Kostenberechnung vom 19. Juni. Aktuell liegen die Gesamtbruttokosten bei rund 2,8 Millionen Euro. Die Vorarbeiten zum Baubeginn haben begonnen. Der erste Spatenstich für das neue Kreistierheim findet am 23. Oktober um 11 Uhr auf dem Baugelände am Haberfeld in Donaueschingen statt, informierte Landrat Sven Hinterseh im Fachausschuss des Kreistages.