Villingen-Schwenningen Kreistagsausschuss sieht dringenden Handlungsbedarf

Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist der Anteil der erwerbsfähigen Alleinerziehenden mit Sozialhilfebezug landesweit mit Abstand am höchsten. Im Bundesvergleich liegt der Kreis an achter Stelle. Zwar sei die Zahl seit 2013 kontinuierlich leicht zurückgegangen, aber so die Verwaltung, trotzdem "alarmierend".

Die Belastungsfaktoren sind bekannt: Trennung und Umgangsreglung, Wohnsituation, Erziehungsprobleme, gesundheitliche Schwierigkeiten, Stigmatisierung dieser Lebensform – Probleme, die sich überlagern und einen erhöhten Hilfe- und Unterstützungsbedarf erfordern.

In der Sitzungsvorlage heißt es, dass "alleinerziehend zu sein, ein erhöhtes Gefährdungspotenzial in sich birgt, was zum Beispiel finanzielle Probleme, Nachteile im Bildungsbereich, Erziehungsschwierigkeiten, erschwerte Erwerbstätigkeit und gesundheitliche Probleme betrifft". Bis zu 50 Prozent der Hilfen für Erziehung fallen hier für Kinder von Alleinerziehenden an.