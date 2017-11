Villingen-Schwenningen/RW Nach Unfall: Polizei sucht nach Lkw-Fahrer

Wie berichtet, zog gegen 11.40 Uhr ein Sattelzug auf der Fahrt nach Stuttgart vor der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen seinen Lkw plötzlich auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er einen Porsche Carrera, der bereit am Überholen war. Der 35-jährige Fahrer des Sportwagens bremste stark ab und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, der quer über die Autobahn nach rechts schleuderte. Neben der Fahrbahn prallte er gegen mehrere kleinere Bäume. Nach einigen Überschlägen kam der Pkw auf der Fahrbahn zum Liegen.

Polizei sucht dringend Zeugen

Zu einer Kollision mit dem Lastwagen kam es nicht. Der Porschefahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde nach notärztlicher Betreuung per Hubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. An dem neuwertigen Porsche entstand Totalschaden. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Stuttgart ohne anzuhalten fort. Die Suche nach ihm und seinem Lastzug blieb bislang ohne Erfolg.