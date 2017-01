Villingen-Schwenningen Kreis möchte Postgebäude kaufen

Schwarzwald-Baar-Kreis (rtr). Der Kreistag hat gestern in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, das Gebäude der Villinger Hauptpost zum "nächstmöglichen Zeitpunkt" zu erwerben. Darüber informierte gestern die Pressesprecherin des Landratsamtes, Heike Frank. Ziel sei es, bisherige Außenstellen des Landratsamtes in dem Gebäude in der Bahnhofstraße zu bündeln. Das weitere Vorgehen und welche Außenstellen betroffen seien, ergebe die weitere Planung, meinte Frank.