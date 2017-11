Villingen-Schwenningen Kreis-CDU wählt den neuen Vorsitzenden

Schwarzwald-Baar-Kreis (wst). In St. Georgen trifft sich am heutigen Freitag ab 20 Uhr die Kreis-CDU in der Stadthalle. Es geht vor allem darum, die personellen Weichen neu zu stellen. Notwendig wurde dies, da der ehemalige Bezirksvorsitzende Andreas Jung sein Amt aufgab und Europaabgeordneter Andreas Schwab Ende Oktober zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Thorsten Frei erklärte sich bereit, für den Kreisvorsitz zu kandidieren. Gewählt wird der neue Kreisvorsitzende bis zum regulären Kreisparteitag im Jahr 2019.