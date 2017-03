Villingen-Schwenningen Kreativer Krach oder Meditation?

VS-Villingen. "Shampoo Boy" nennt sich das Trio aus Wien, welches bisweilen extrem laut und verstörend, durchaus sehr viel Meditatives produziert. Fast wie in Zeitlupe bewegten sich im Halbdunklen Christian Schachinger an der Gitarre und Christina Nemec am Bass. Bewegungen von Peter Rehberg am Misch- und Schaltpult mit unzählig vielen Steckern, Kabeln und Reglern waren ehedem vom Publikum im gut besetzten Saal aus kaum wahrzunehmen.

Ein Rauschen ist zu Beginn zu hören, ähnlich dem Ergebnis beim Suchen nach Radiosendern auf Mittel- oder Kurzwelle, ähnlich aber auch dem Rauschen des Meeres. Vor allem dann, wenn einzelne höhere Töne auftauchen, welche an Möwen erinnern. Stoisch stehen und sitzen sie da im selbsterzeugten Rauschen einer vermeintlichen Brandung.

Assoziationen an Bohrmaschinen bis hin zu Düsentriebwerken könnten manch Besucher in den anschließenden Minuten gekommen sein, bis der erste Einsatz der Gitarre folgte. Christian Schachinger steht hierbei mit dem Rücken zu den Gästen, da er ein enges akustisches Feedback mit einem Lautsprecher braucht, um Resonanzen auf sein eigenes Spiel wieder ins musikalische Treiben einbringen zu können. Andernorts unter Musikern verhasste Rückkopplungen werden hier bewusst erzeugt und kreativ eingebunden.