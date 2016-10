Villingen-Schwenningen Kreative Musiker erhalten "Trinkgeld"

VS-Rietheim. Dabei wurde nicht zu viel versprochen, denn geboten wurde ein schwungvolles und abwechslungsreiches Programm. Die Gastkapelle, die den Abend eröffnete, lud zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Als "Reiseführerinnen" begleiteten Nadine Kneipp, Svenja Broghammer und Claudia Krause das Publikum in der herbstlich dekorierten Festhalle. Angekündigt wurde ein Querschnitt aus Geschichten und Legenden der Musik.

Begonnen wurde mit der voluminösen Ouvertüre "Valhalla", danach tanzten schaurig-schön die Vampire. Der Song vom Österreicher Rainer Fendrich, "Bergwerk", wurde mit einfühlsamem Gesang von Sören Hanusa bereichert. Danach ging es auf Deutschlands größte Insel, nach Rügen, um den bekannten Pirat Klaus Störtebeker auf einer abenteuerlichen Seefahrt zu begleiten.

Mit bekannten Melodien von Peter Maffay, wie "Über sieben Brücken musst du gehn", oder" Es war Sommer" wollten sich die Musiker verabschieden, doch das Publikum verlangte, dass Thomas Riedlinger nochmals den Taktstock in die Hand nahm. Zur Freude der Zuschauer kam Sören Hanusa abermals auf die Bühne, er sang gefühlvoll das Lied "You raise me up" vom Norweger Rolf Lövland, und die Musiker spielten dazu.