Villingen-Schwenningen Kreative Köpfe ziehen bald in die Bürkvilla

Doch genau deswegen habe ihnen das Gebäude auch sofort zugesagt: "Es passt gut zu einem baden-württembergischen Unternehmen wie unserem", so Dominik Seger. Mit der "süddeutschen Schaffermentalität" aus Bürk-Zeiten könne sich auch "ZWEI14" gut identifizieren. Genügend Platz gebe es nun für die rund zwölf Standort-Mitarbeiter, sich auf dieser neuen "Spielwiese" auszutoben und um Auszeiten zu nehmen. "Am besten funktioniert ein kreativer Kopf, wenn er sich wohlfühlt", lautet das Credo der Agentur. Sie sehe viel Potenzial, etwas Schönes aus der Villa zu machen – sowohl im Sinne der Mitarbeiter, als auch im Sinne des öffentlichen Ansehens der Immobilie. Denn komplett auf den Kopf gestellt werden, das solle sie keinesfalls. "Wir möchten eine neue Infrastruktur hineinbringen, den Charme aber gleichzeitig bewahren", so Höhl, der sich der Verantwortung gegenüber den historischen Räumen bewusst ist.

Auch wenn die Wegweisung klar ist, müsse noch vieles geklärt werden, um mit dem neuen Nutzungskonzept durchstarten zu können. Dazu waren und sind Gespräche mit mehreren Behörden, allen voran dem Denkmalamt, vonnöten. Ein genauer Zeitplan könne daher noch nicht genannt werden. "Wir sind auf einem guten Weg, für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden", versichern die Geschäftsführer, die bewusst nach einem erneuten Standort in Schwenningen gesucht haben. Denn Kunden- und Mitarbeiterbindung in der Region sei ihnen wichtig. "Wir kommen von hier, und so führen wir unsere Agentur."

Und auch, wenn Marketing und Werbung das Steckenpferd von "ZWEI14" sind, will das Trio künftig Bereitschaft zeigen, die Villa anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. "Wir sind keine Eventagentur, aber offen, wenn andere Leute Veranstaltungen auf die Beine stellen wollen", sagt Pfeifer, und spielt mitunter auf mögliche Ausstellungen an. Wichtig ist den drei Geschäftsführern, dass der Bezug zum Ursprung der Villa stets aufrecht erhalten bleibt.

Wie berichtet, hatte der bisherige Inhaber Peer Krahé nicht nur im Gebäude gelebt, sondern es im Erdgeschoss auch als Friseursalon genutzt. Ein Café war zudem dort untergebracht.