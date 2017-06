Villingen-Schwenningen Kreativ, überraschend, dynamisch

Introdans gilt als einer der größten und besten Tanzkompanien der Niederlande. Sie bieten qualitativ anspruchsvolle und sehr unterschiedliche Tanzerlebnisse für breite Publikumskreise an. Mit den von Lucinda Childs speziell für Introdans geschaffenen Choreografien "Canto Ostinatio" und "Concerto" mit der Musik von Simeon ten Holt und Henryk Gorecki zeigte die Compagnie mit exakten Mustern komplexes klassisches Ballett. Es wurde verblüffend klar strukturiert in scheinbarer Einfachheit dargeboten. Bereits da hatten die Niederländer das Publikum erobert, erkennbar an dem kräftigen Applaus.

In dem romantischen Stück "Lieder eines fahrenden Gesellen", choreographiert von Jiri Kylián, wurden die verschiedenen Stimmungen aus Gustav Mahlers Liedern von der Freude der Liebe, der Eifersucht über die Melancholie bis hin zur Todessehnsucht in anrührenden geschmeidig fließenden Tänzen ausgedrückt.

In "Memory of Shape" schachtelt Regina van Berkel die Tänzer zu einem langen, abwechslungsreichen Ballett mit immer wieder neuen überraschenden Bewegungsmustern, zu einer im Jahr 2004 entstandenen Fractal Symphony des niederländischen Komponisten Theo Verbey.