Eins, zwei, drei..und..." und schon brachte die bunte wie lautstarke Truppe der Villinger Krawazi-Ramblers auf einen Schlag noch mehr Fastnachts-Stimmung in die Geschäftsstelle und in die Redaktion des Schwarzwälder Boten in ­Villingen. Ein paar fetzige Takte der phantasievoll kostümierten Guggen­musik und die Schwabo-Leute wippten gestern Vormittag begeistert mit. Hände flogen in die Höhe. Und fast hätten alle über dem Musik-Spektakel vergessen, dass sie ja zum Arbeiten gekommen waren. "Einfach super", schwärmten die Mitarbeiter vom Eins-A-Auftritt der Guggenmusik um ihre Chefin Barbara Preisinger: "Ihr könntet eigentlich jeden Tag vorbeikommen..." Nachdem sich die insgesamt 55 Köpfe zählende Truppe gestärkt hatte, zog sie wieder weiter. Die Arbeit ruft. Ob Glonki-Ball oder Umzugsauftritte: Die Ramblers mischen mit und bringen südamerikanisches Flair in die historische Innenstadt. Foto: Huber