VS-Villingen. Die evangelische Erwachsenenbildung und die Hospizbewegung laden im Rahmen des Jubiläumsjahres der Hospizbewegung am Donnerstag, 26. Januar, 19 Uhr, ins evangelische Paulus-Gemeindehaus, Waldhauserstraße 41, in Villingen ein. Der Referent Israfil Polat ist Imam in Ulm und gibt Einblicke zum Thema: Alter, Krankheit und Tod aus Sicht des Islams. Welche Sicht hat der Islam auf alte und kranke Menschen? Wie wird mit dem Tod umgegangen? Welche Trauerriten gibt es?