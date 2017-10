VS-Villingen. Über die alemannische Mundart spricht Hermann Kramer vom Heimatverein Gutmadingen am Dienstag, 17. Oktober, auf Einladung der Muettersprochgruppe "A Brige un Breg". Beginn ist um 19.30 Uhr im Theater am Turm in Villingen. Kramer gibt einen wissenswerten und zugleich humorvollen Vortrag über die Mundart.