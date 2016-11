Villingen-Schwenningen Kragestube startet in erste Saison

VS-Villingen. Schon von weitem ist im Erikaweg das Schild mit dem neuen Logo zu sehen, das Katrin Sutermeister entworfen hat und sich auch in Flyern oder Aufklebern wiederfindet. Viel Arbeit liegt hinter den beiden, die ihre Einliegerwohnung über den Sommer ausgebaut und Empfang, Büro, einen Bereich für den Knüpftisch, Werkstatt und Lagerraum eingerichtet haben.

Familie unterstützt

"Wir hatten zum Glück viel Unterstützung von der ganzen Familie", erzählen sie, Eltern und Geschwister samt Anhang packten auf der Baustelle an. Und die bisherigen Inhaber Hans und Gerlinde Sutermeister hatten ihren Sohn und die Schwiegertochter über den Winter in die ­hohe Kunst des Kragenmachens eingeführt und nach der Fasnet die selbst entwickelte Ausstattung an sie übergeben. Die von Hans Sutermeister ausgetüftelte Plissier- und die umfunktionierte Nähmaschine sind inzwischen in den Erikaweg umgezogen. "Doch mit ihrer 30-jährigen Erfahrung stehen sie uns natürlich noch mit Rat und Tat zur Seite", freut sich Katrin Sutermeister über die Unterstützung. Zudem gehört mit Claudia Kreidler die bewährte Mitarbeiterin zum Team.