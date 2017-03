Villingen-Schwenningen Kraftstoff im Bauchenbergweiher bedroht Schwenninger Moos nicht

Entdeckt wurde die Verunreinigung kürzlich bei einer Routinekontrolle von einem Mitarbeiter des Stadtbauamtes, wie die Stadt auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten erklärt. Nach der Entdeckung war umgehend die Feuerwehr Schwenningen alarmiert worden, mit der gemeinsam weitere Maßnahmen getroffen wurden. "Der Kraftstoff wurde abgepumpt, gereinigt und entsorgt", erklärt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt.

Gleichzeitig legte die Feuerwehr Öl-Sperren, um das Ausbreiten des Kraftstoffes zu verhindern und das Gewässer zu schützen. Brunner: "Dadurch, dass Öl oben schwimmt, absorbieren die Sperren das Öl." Zudem wurden die angrenzenden Bauwerke kontrolliert, um sicher zu gehen, dass dort nichts austritt.

Völlig unklar ist hingegen, woher der Kraftstoff stammt. "Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte. Die Ursache für die Verunreinigung wird weiter untersucht", so die Sprecherin. Es gibt jedoch eine Vermutung: So könne es sein, dass sich die Rückstände durch lang anhaltende Trockenheit bereits längere Zeit im Kanal gesammelt hatten und erst jetzt mit dem Regenwasser ausgetreten sind, so Brunner.