Villingen-Schwenningen Kraft der Sonne treibt Auto an

Der Energieversorger unterhält nach eigenen Angaben seit Jahren ein Schulprogramm mit dem Namen EFI – "Energie für Ideen", das einmal jährlich zur gemeinsamen Abschlussveranstaltung einlädt. Es scheint zur Tradition zu werden, dass es beim EFI-Forschertag erst einmal laut wird: In diesem Jahr sorgten Zwölftklässler des Technischen Gymnasiums in Waldshut-Tiengen mit ihrem Druckluft-Kart für eine lautstarke Eröffnung des Tages. Alexander Lennemann, Energiedienst-Pressesprecher, lobte das Eröffnungs-Projekt und auch alle anderen Jung-Wissenschaftler: "Naturwissenschaften machen neugierig und sehr erfinderisch. Das sehen wir wieder einmal an den Projekten, deren beeindruckende Ergebnisse wir heute kennenlernen."

60 Jugendliche beteiligt

Mit EFI förderte Energiedienst inzwischen rund 350 Projekte, an denen rund 2800 Schüler beteiligt waren. 60 Jugendliche von den folgenden Schulen bauten ihre Projekte auf: Gewerbliche Schule Waldshut-Tiengen, Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen, Goldenbühlschule Villingen und Phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach. Jedes der 26 Projekte erhielt eine Bewertung der Jury, die aus Mitgliedern des EFI-Beirats und zudem aus Energiedienst-Mitarbeitern bestand.