Villingen-Schwenningen Kostenlos informieren

Die Broschüre beinhaltet Produkte zu Barrierefreiheit und Alltagshilfsmittel, welche ein Wohnen im Alter vereinfachen. Zudem ist sie mit vielen hilfreichen Tipps direkt aus der Praxis versehen. Die Broschüre informiert auf unterhaltsame Weise über das Thema Wohnen im Alter und hilfreiche Produkte.

Fragen wie: Was kann ein Produkt?, Was kostet es?, Wo bekomme ich es her? werden in der Broschüre beantwortet. Interessierte können außerdem bei kleinen Rätseln ihr Wissen rund um das Thema Wohnen im Alter testen. Die Broschüre wird demnächst zudem in Arztpraxen und Apotheken zu finden sein.

Die enorm große Nachfrage ratsuchender Bürger nahm die Beratungsstelle zum Anlass, die kostenlose Broschüre "Besser Wohnen im Alter" für die Bürger in größerer Auflage drucken zu lassen. Die Broschüre ist weiterhin auch direkt im Landratsamt an der Informationstheke und in der Beratungsstelle bei Katja Porsch und Maren Koffler erhältlich. Hier können sich Bürger rund um die Themen Hilfsmittel und Wohnen im Alter kostenlos beraten lassen. Die Beratungsstelle ist unter 07721/9 13 70 74 oder m.koffler@lrasbk.de erreichbar.