Villingen-Schwenningen Korczak-Schule hofft auf Klarheit

Die Frage stand auch am Freitag beim Herbstfest im Raum, zu dem Lehrer und Schüler alle Eltern eingeladen hatten. Beim Genuss von selbstgebackenem Zwiebel- und Zwetschgenkuchen, Kürbissuppe und von den Schülern im Mühlhausener Bauernmuseum gepresster Apfelsaft entstanden viele Gespräche.

Dabei ging es auch um die Zukunft der Schule für die Kinder mit Lernbehinderung und sozialen Auffälligkeiten. Nachdem das Gebäude der ehemaligen Karlschule in direkter Nachbarschaft verkauft wurde, haben die Janusz-Korczak-Schüler keinen Pausenhof mehr. Auch der mangelhafte Brandschutz war für den Schulträger, die Stadt Villingen-Schwenningen, Anlass, nach einem neuen Standort zu suchen.

Im Raum standen zum einen die Zusammenlegung mit der gleichartigen Bertholdschule in Villingen, zum anderen der Umzug in die Hirschbergschule, deren Schüler in den nächsten drei Jahren alle in die Frieden­schule "umgeleitet" sein sollen. Frauke Thena hofft, dass Ersteres wieder vom Tisch ist, da dort der Platz für alle Schüler nicht ausreicht, ohne dass zu große Klassen gebildet werden müssen. Bisher sind die 80 Kinder in neun Klassen aufgeteilt. Die Kleingruppen ermöglichen ein alltagspraktisches und projektorientiertes Arbeiten sowie die bestmögliche Förderung der Schüler, von denen 40 Prozent Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Auch zwei syrische Flüchtlingskinder gehören dazu. Mit Hilfe von sechs Ehrenamtlichen, alles ehemalige Lehrer der Schule, könne man sogar Einzelförderung anbieten, sagt Frauke Thena und man merkt ihr den Stolz auf einen engagierten Lehrstab an.