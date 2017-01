Villingen-Schwenningen Kooperation mit Institut in Afrika

Zustande kam der Kontakt mit Vermittlung ihres Professoren-Kollegen Jürgen Grass über den Schwenninger Pfarrer im Ruhestand Dieter Brandes, der seit vielen Jahren im Auftrag des Weltkirchenrats ein weltweites Netz ökumenischer Friedens- und Versöhnungsinitiativen aufbaut. Brandes ist in Ruanda als langjähriger Koordinator des "Healing of Memories"-Projekts (HoM), einem ursprünglich von Bischof Desmund Tutu in Südafrika ins Leben gerufenen seelsorgerlich-therapeutischen Verfahren der Täter-Opfer-Arbeit zur Aufarbeitung von persönlichen Verletzungen (wir berichteten), tätig. Mit ihm besuchte sie im Herbst die künftige Partner-Hochschule in Ruanda. Sauer sieht Brandes über seine Diözesanarbeit als "Kristallisationspunkt" des Kooperationsprojekts zwischen der Dualen und der ruandischen kirchlichen Hochschule (PIASS). "Ich hatte schon etwas Angst als Deutsche in dem ehemaligen Kolonialgebiet", so die Professorin. Die Angst stellte sich schnell als unbegründet heraus. "Die Kollegen waren dort überaus freundlich. Ich freue mich auf spannende Zusammenarbeit."

Das Baden-Württemberg-Stipendium fördert den internationalen Austausch von qualifizierten Studenten und jungen Berufstätigen. Seit 2001 konnten mehr als 20 000 junge Menschen aus Baden-Württemberg Auslandserfahrungen sammeln, und junge Ausländer konnten einige Zeit in Baden-Württemberg verbringen. Jedes Jahr erhalten mehr als 1000 junge Menschen ein Baden-Württemberg-Stipendium. Mit dem Programm BWS plus unterstützt die Stiftung innovative Kooperationen von Hochschulen mit anderen internationalen Institutionen. 2011 wurde das mit jährlich etwa 800 000 Euro dotierte Programm zum ersten Mal ausgeschrieben und unterstützt inzwischen mehr als 50 BWS plus-Projekte an baden-württembergischen Hochschulen. "Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen", beschreibt sie sich selbst. Sie ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland und die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft des Ländles investiert.