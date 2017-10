Villingen-Schwenningen Kooperation bringt neuen Aufschwung

VS-Schwenningen. Drei Chöre, sechs Auftritte und herbstlich kulinarische Zaubereien aus der Frohsinn-Küche prägten das Stimmungsbild.

Der Vorsitzende des Frohsinn-Männergesangvereins (MGV), Franz-Josef Holzmüller, sprach von einer richtungsweisenden Veranstaltung, die der geplanten Neustrukturierung des MGV Frohsinn sehr entgegenkommt. "Wir Gesangvereine haben alle mit den ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, also müssen wir näher zusammenrücken."

Holzmüller beschrieb als eines der obersten Ziele die Pflege des Chorgesangs. Er sieht in der Kooperation zwischen Chören, der Bildung von Singgemeinschaften oder der gegenseitigen Unterstützung mögliche Lösungsansätze, dem Chorgesang in den Gesangvereinen zu einem neuen Aufschwung zu verhelfen. Der Frohsinn kooperiert seit rund zehn Jahren mit dem Männerchor in Villingen, seit fünf Jahren nutzen Sänger des Frohsinns die Möglichkeit dort mitzusingen. Von der Integration profitieren beide Chöre. Der MGV Frohsinn behält seine Eigenständigkeit und für den Männerchor 1887 ist die Mitwirkung der Frohsinn-Sänger eine willkommene Verstärkung. Eine weitere Art der Zusammenarbeit beschrieb Holzmüller im Falle der Bildung von Gesamtchören, die mit ihrem Klangvolumen imponieren. Als Beispiele nannte er das gemeinsame Chorkonzert von Liederkranz Schwenningen, Männerchor Villingen und Frohsinn anlässlich des Stadtjubiläums. Auch das gemeinsame Weihnachtsingen von Liederkranz und Frohsinn auf dem Muslenplatz ordnete er in diese Kategorie. Neue Strukturen im Frohsinn betreffen laut Holzmüller auch die alltägliche Vereinsarbeit. "Es gilt im Vorstand näher zusammenzurücken und die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Bei der Vorbereitung auf Konzerte und Veranstaltungen ist es wichtig, mit Projektgruppen und Organisationsteams zu agieren, deren Mitglieder willkommen sind, selbst wenn sie sich nur einmalig engagieren. So verteilt sich die Last auf mehrere Schultern", skizzierte Holzmüller.