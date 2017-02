VS-Schwenningen. Im Kino CineStar steht am Donnerstag, 23. März, 20 Uhr, und am Freitag, 24. März, 22.45 Uhr, der Konzertfilm "Rammstein: Paris" auf dem Programm. Karten sind für 15 Euro an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich. Ein Konzert der Band Rammstein auf Film zu bringen, ist eine außerordentlich schwierige Aufgabe. Den Sound, die visuellen Eindrücke, die Details und großen Gesten sind einzufangen.