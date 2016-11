Villingen-Schwenningen Konzert verzaubert mit Mozart

Für die israelische Spitzenvirtuosin Sharon Kam ist das Werk eine Herzensangelegenheit – sie spielte es schon als 16-Jährige bei ihrem fulminanten Orchesterdebüt mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta.

Das Konzert klingt heiter und leicht – und steht damit in völligem Kontrast zu den Lebensumständen Mozarts in seinem Todesjahr 1791, in dem er auch sein "Requiem" begann, es sollte unvollendet bleiben.

In Tschaikowskys vierter Sinfonie hingegen sind melancholische und nachdenkliche Motive zu hören. Er legt, von Gram gebeugt, eine "musikalische Seelenbeichte" ab. Ein wiederkehrendes Schicksalsmotiv beschreibt jene "verhängnisvolle Macht, die unser Streben nach Glück sich nicht verwirklichen lässt", so Tschaikowsky.

Die Slowakischen Philharmoniker unter ihrem Dirigenten Muhai Tang machen die emotionale Tiefe transparent, aus der am Ende doch noch Optimismus strahlt.

