Villingen-Schwenningen Konzert und Autoschau bei Storz

Villingen-Schwenningen. Unterhalten werden die Gäste bei freiem Eintritt vom Kammerorchester und Chor des Gymnasiums am Deutenberg unter der Leitung von Alexander Ungelenk. Zu hören gibt es vorwiegend Stücke aus der Klassik, aber auch aus Pop und Jazz und sogar eine Uraufführung mit dem Titel "through badlands" für Chor, Kammerorchester und Solisten. In der Pause können sich die Besucher bei Fingerfood und einer Wein-Degustation verwöhnen lassen, zudem verbindet das Autohaus das Adventskonzert mit der Präsentation der klassischen Vignale-Baureihe. Das kleine aber feine Programm mit den Musikern des Gymnasiums am Deutenberg soll für besinnliche Stunden in der Adentszeit sorgen.