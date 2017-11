Villingen-Schwenningen Konzert krönt Orts-Jubiläum

Es ist sozusagen der dritte musikalische Konzertbeitrag der Musikkapelle Tannheim für das Ortsjubiläum: Bei der Vorstellung der Ortschronik vor einem Jahr, beim offiziellen Festakt am 1. April und jetzt das Jahreskonzert. Zwischendurch hatte sie beim Festwochenende die beiden Patenkapellen aus Tannheim in Tirol und aus Tannheim an der Iller als unvergessenes Erlebnis zu Gast. Mitgewirkt hat die Musik aus Tannheim auch bei der Aufführung des Theaterstücks "Vogt auf Mühlstein" und beim Jubiläum der Nachsorgeklinik.

Auch für die Stadtmusik Schwenningen ist der Auftritt ein Novum, denn in Tannheim haben sie noch nie gastiert. Und damit schließe sich auch ein Kreis, so der Vorsitzende der Stadtmusik Schwenningen, Markus Welte, dass man im Jubiläumsjahr mit allen Stadtkapellen jeweils einmal gemeinsam musiziert hat. Musikalisch nimmt die Musikapelle Tannheim die Zuhörer auf eine Reise nach Italien mit. Die Stadtmusik Schwenningen gleicht sich dem Repertoire etwas an, bringt dann aber auch noch etwas für Fans von Musicals und Marschmusik sowie "Music for Live" von Philipp Sparke. Für den musikalischen Auftakt des Konzerts sorgen die Nachwuchsmusiker vom Jugendorchester Brigachtal-Tannheim unter der Leitung von Christine Wiegant. Die Besucher dürfen sich jedenfalls auf einen abwechslungsreichen und interessanten Konzertabend freuen.