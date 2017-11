Villingen-Schwenningen. Wer sich rechtzeitig für die musikalische Reise um die Welt mit dem Frauenchor "Just for Femmes" Karten im Vorverkauf gesichert hat, war gut beraten. Das Konzert ist ausverkauft. Die Sängerinnen des zum Sängerkreis Villingen gehörenden Chores freuen sich über die Nachfrage für ihr Konzert am Samstag, 11. November, im Münsterzentrum. Die Eintrittskarten sind durchnummeriert, es besteht jedoch freie Platzwahl. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.