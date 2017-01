Villingen-Schwenningen Konzert führt zu Fasnet-Ursprüngen

"Alle glauben zunächst, das sei ein Druckfehler." Heinrich Greif, Vorsitzender der Stadtharmonie, lacht sich ins Fäustchen. "Fastnachtskonzertkonzert der Katzenmusikmusik" ist mitnichten ein fehlerhafter, sondern der spaßig gemeinte Name für ein Konzert, das am 21. Januar in der Neuen Tonhalle erklingen wird.