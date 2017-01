Villingen-Schwenningen Konzert erzählt "vom Ende der Zeit"

Die ungewöhnliche Instrumentalisierung aus Klarinette, Violine und Cello ergab sich aus den verfügbaren Musikern. An einem Januartag 1941 fand die Uraufführung in dem Gefangenenlager statt – 400 Franzosen trotzten in Holzpantoffeln der Kälte, um Messiaen zu lauschen. In seinem Werk gelingt es dem französischen Komponisten, die Schrecken des Krieges zu bannen und ihnen Hoffnung entgegenzusetzen. Zwei Epochen begegnen sich in diesem bewegenden Meisterkonzert, zwei in ihrer Aussage und Wirkung zeitlose Musiken.

Die preisgekrönten Musiker Sebastian Manz, Mirijam Contzen (Bild), Danjulo Ishizaka und Herbert Schuch, vier herausragende Solisten mit einer ausgeprägten Leidenschaft für Kammermusik, schlagen gekonnt eine Brücke von der Melancholie Schumanns zu Messiaens erschütterndem Jahrhundertwerk.

