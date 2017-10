Villingen-Schwenningen. Nach einer Sommerpause geht es mit den Konzerten der Bürgerstiftung in Kooperation mit der Musikakademie am Samstag, 28. Oktober, 17 Uhr, im Abt-Gaisser-Haus in Villingen mit "Herbstblättern" weiter. Es spielen Nadia Sofokleous Klarinette), Andreas Reif (Kontrabass) und Rares Popsa (Gitarre) Musik aus unterschiedlichen Stilrichtungen zu dritten Jahreszeit. Der Eintritt ist frei.