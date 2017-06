Villingen-Schwenningen Konzert bietet kurzweilige Mischung aus Swing, Blues, Latin und Jazz

Thomas Förster ist gebürtiger Ulmer, der nach klassischem Klavierunterricht an der Freiburger Rockschule studiert hat, heute in Trossingen lebt und dort Dozent an Musikhochschule und Musikschule ist. Christof Mössmer ist gebürtiger Villinger, studierte in Trossingen und genießt dank seines Mitwirkes in unzähligen Formationen einen hervorragenden Ruf in der Szene. Er ist unter anderem Solo-Posaunist im Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen und Dozent in der Musikakademie. Außerdem unterrichtet er an der Musikschule in Meersburg. Nicole Klumpp begann ihre Ausbildung im Fach Jazz-Gesang in Hamburg und arbeitet heute als Künstlerin und Gesangspädagogin in Stuttgart. Seit Jahren ist sie mit ihrer ausdruckstarken Stimme mit diversen Ensembles auch international unterwegs.

Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in das katholische Gemeindehaus verlegt

In ihrer gemeinsamen Reihe "Konzert am Nachmittag" laden der städtische Seniorenrat und die Musikakademie Villingen-Schwenningen zu diesem musikalischen Erlebnis ein. Unterstützt wird das Angebot auch vom städtischen Kulturamt.

Das generationenverbindende Konzert beginnt um 15 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Katholischen Gemeindehaus St. Franziskus, Erzbergerstraße 11 beim Schwenninger Bahnhof, statt. Das Konzert ereignet sich im Rahmen der ACK-Kirchenpavillonprogramme. Bei freiem Eintritt werden Spenden erbeten.