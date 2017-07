VS-Villingen. Am Sonntag, 9. Juli, 15 Uhr, haben die Besucher die Möglichkeit, in einer öffentlichen Führung mit Peter Graßmann im Franziskanermuseum in Villingen mehr über das Konzept und die Highlights der Jubiläumsausstellung "Wie tickt Villingen-Schwenningen?" zu erfahren. Präsentiert werden dort die Originalabschrift der Schenkungsurkunde Kaiser Ludwigs des Frommen aus dem neunten Jahrhundert mit der Erstnennung zahlreicher Orte der Region, darunter Villingen, Schwenningen und Tannheim, aus dem Stiftsarchiv St. Gallen. Weitere herausragende Ausstellungsstücke sind der sogenannte Fürstenbergkelch aus dem 13. Jahrhundert und ein hochmittelalterliches Scheibenkreuz aus dem Villinger Münsterschatz sowie ein Großteil des Grabinventars "Dame von Schwenningen", eines bedeutenden allamannischen Adelsgrabs. Das 1200-jährige Bestehen der Ersterwähnung Villingens, Schwenningens und Tannheims bietet darüberhinaus auch einen Anlass für eine Standortbestimmung.