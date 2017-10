Villingen-Schwenningen Konzept erarbeitet zum Cybermobbing-Schutz

Mit viel Verständnis für die Opfer tauschten sich Jochen Link vom Weißen Ring und Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne) aus. In enger Abstimmung mit der Polizei, den Justizbehörden und verschiedenen psychosozialen Einrichtungen begleiten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins Opfer von Straftaten, zeigen Möglichkeiten der Bewältigung und Unterstützung nach Straftaten auf, vermitteln Kontakte zu Therapeuten, Sozialarbeitern oder der Polizei.

Großen Wert legen die Verantwortlichen auf Prävention

"Wir helfen Menschen, die Opfer von Kriminalität und Gewalt geworden sind. Auch deren Angehörige liegen uns am Herzen. Wir tun dies als gemeinnütziger und einziger bundesweit tätiger Opferhilfeverein mit über 3000 ehrenamtlichen Helfern in 420 Außenstellen", so Jochen Link, Leiter der Außenstelle des Weißen Rings im Schwarzwald-Baar-Kreis. Großen Wert legt man auf die Prävention, um Gewalt vorzubeugen. "Wir arbeiten eng mit der Konstanzer Puppenbühne zusammen, besuchen zum Beispiel Grund- und Förderschulen im Landkreis, um Workshops zur Mobbing-Prävention anzubieten und halten Vorträge bei Senioren, um vor Betrug und Diebstahl zu warnen und Tipps zu geben, wie man sich schützen kann", sagte Link.