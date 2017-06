Villingen-Schwenningen Konstrukteure tauschen sich im Druckzentrum aus

Das Systemhaus für CAD-Anwendungen Kailer & Sommer besteht seit 1991. Das Unternehmen beschäftigt an drei Standorten 18 Mitarbeiter. Es unterstützt eigenen Angaben zufolge die süddeutsche Industrie in der computergestützten Konstruktion (CAD), im Produktdaten-Management (PDM). Die Kunden sind überwiegend im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobil- und Zulieferindustrie und ähnlichen Branchen tätig. Vor der Beratung und dem Support ist die Business Prozess Analysen vorangestellt. Zudem bietet das Unternehmen über das Trainingscenter ViaVentus CAD/PDM und Office Schulungen und Trainings für die Unternehmenskommunikation an.

