Villingen-Schwenningen Konkurrenzfähigkeit sichern

Als Beispiel für einen Strukturwandel, wie die Digitalisierung und dessen Herausforderungen, diente Hinterseh der Untergang der Uhrenindustrie im Kreis. Die Kienzle-Uhrenfabrik etwa, in deren ehemaligen Gebäuden die Hochschule untergebracht ist, sei irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig gewesen.

Der Einstieg in die Digitalisierung dürfe nicht verpasst werden, mahnte er, weshalb vorausschauendes Handeln angebracht sei. Der Landrat veranschaulichte dies anhand zweier Videos. Eines davon beschäftigte sich mit Glasfaserkabeln, die eine schnelle Datenübertragung ermöglichen. Hinterseh erläuterte, dass das Glasfasernetz im Kreis derzeit ausgebaut und der Ausbau voraussichtlich 2025 fertiggestellt sein wird.

Dadurch sollen private Haushalte, vor allem in kleineren Ortschaften, angebunden werden – aber auch die Unternehmen sollen effizienter arbeiten können. Private Haushalte wie auch Unternehmen werden in Zukunft immer mehr Datenvolumenbenötigen, sowohl zum Down- wie auch zum Upload.