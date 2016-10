Villingen-Schwenningen Konkreter Bezug auf VS fehlt vielen

Unter dem Motto "Gemeinsam Weichen stellen" hatte das beauftragte Planungsbüro urbanista rund um Markus Ewald und Julian Petrin in die Duale Hochschule nach Schwenningen eingeladen, um in Arbeitsgruppen die beim Zukunftscamp bearbeiteten Themen als Leitziele zu "testen und zu diskutieren", so Ewald.

Eine soziale, engagierte Stadtgesellschaft, eine zukunftsfähige Wirtschaft, ökologische Vielfalt und ein neues Miteinander: die vier Elemente, die ebenso aus den vorherigen Workshops hervorgegangen waren, sollen zudem als Fundamente und Richtlinien für Stadt dienen. Doch bereits hierbei kam im Publikum Kritik auf: Als bloße "Aneinanderreihung von intelligenten Überschriften" bezeichnete Hans-Jörg Böninger von der Schwenninger Handelssparte die bisherige Themeneinteilung. "So sehr ich die Bürgernähe schätze, vermisse ich bisher konkrete Vorschläge, die nur auf VS anwendbar sind", mahnte er an.

Zustimmung fand Böninger unter anderem von Wendelin Renn, Leiter der städtischen Galerie. Besonders bei den Punkten regionale Vernetzung und Weggehkultur für die Jugend erwarte er Konkretisierungen. "Bisher sind das alles nur Phrasen. Sie müssen stärker herausgearbeitet werden", schloss sich ein Bürger an. Er halte es für keinen guten Weg, ein Leitbild zu schaffen, wenn später weitere Entwicklungspläne, etwa im Bereich der Kultur und der Sportstätten, noch eingeschoben werden müssten, prangerte ein anderer Gast an.